الأربعاء.. تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة يوم الأربعاء 30 أبريل، في إطار الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس السيئ المتوقع. جاء القرار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشمل نشاطًا شديدًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العاصفة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد يصاحبها حبات بَرَد.

وأصدر المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمديريات الخدمية، وأكد على ضرورة مراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تأثيرات الطقس السيئ.

كما وجه الأنصاري بمتابعة جاهزية غرف العمليات وإدارات الأزمات في المحافظة، مع التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي أعطال. كما تم التأكيد على إزالة معوقات مخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس، بالإضافة إلى متابعة أعمدة الإنارة واللافتات التي قد تتأثر بالرياح.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو تحت أعمدة الإنارة، مع القيادة بحذر على الطرق، وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.