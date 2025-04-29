يوفر 375 فرصة عمل.. محافظ قنا يفتتح ملتقى التوظيف لبرنامج "مهنتك مستقبلك"

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف والتثقيف المهني الذي تنظمه مديرية العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومؤسسة فِدَا، وذلك بفندق حتحور بمدينة قنا، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

ويستهدف الملتقى توفير 375 فرصة عمل حقيقية ومتنوعة لشباب المحافظة، لا سيما خريجي برنامج "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني، الذي تم تنفيذه بمركز التدريب المهني بقفط، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط الفعّال في سوق العمل.

وأشار محافظ قنا إلى أن الملتقى يضم 22 شركة ومؤسسة من كبرى الجهات العاملة في القطاع الخاص، والتي توفر فرصًا وظيفية في مجالات مختلفة منها الحياكه، الكهرباء، التبريد والتكييف، التسويق الإلكتروني، صيانة الحاسب الآلي، وصيانة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة، إدارة المخلفات، والصناعات البيئية، وذلك دعمًا للتحول نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير عام مديرية العمل بقنا، أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم التشغيل اللائق وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن تنوع فرص العمل يعكس قوة الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، كما وجّه دعوته للشباب من الجنسين، ممن أنهوا برامج التدريب المهني، إلى ضرورة التواجد في مقر الملتقى في الموعد المحدد، مصطحبين المستندات اللازمة.

وفي ختام الفعاليات، وجّه محافظ قنا مسؤولي مؤسسة فِدَا إلى ضرورة تأسيس مكتب دائم للتوظيف، يسهم في تقديم خدمات مجتمعية مستمرة، وتنمية مهارات الشباب بشكل يمكنهم من الوصول إلى فرص العمل المناسبة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود الدولة نحو استدامة التنمية البشرية.

يذكر أن برنامج "مهنتك مستقبلك" يُعد من أبرز المبادرات التدريبية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وتحت إشراف مباشر من محافظة قنا، بهدف تأهيل الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في السوق المحلي، من خلال مدربين متخصصين وتوفير الأدوات والمعدات في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.