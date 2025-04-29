محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، تحسباً لتقلبات الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 أبريل 2025، والتي تتمثل في تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، وفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ - في بيان - أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات، لمتابعة حالة الطقس وأية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

كما وجه اللواء هشام أبوالنصر قيادات المحافظة ورؤساء الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح الترابية، والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل، مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو السير تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

وأعلن المحافظ عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن (114) أو على أرقام (2135858/088) أو (2135727/088) أو (2135670/088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.