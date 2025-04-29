إعلان

الطلاب تسلقوا السور.. محافظ بني سويف يحيل مدير مدرسة للتحقيق: "اللي مش قد المسؤولية يمشي"

03:23 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محافظ بني سويف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مدرسة إدريجة للتعليم الأساسي بمركز الواسطى، للتحقيق العاجل، وذلك بعد رصده مشهد خروج عدد من الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي، فضلاً عن تسلق بعضهم سور المدرسة لمغادرتها مع قرب نهاية اليوم الدراسي.

جاء ذلك عقب زيارته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد المحافظ "أنا مش هاسيب أي تقصير في انضباط العملية التعليمية، واللي مش قد المسؤولية مش هيبقى مكانه.. لازم يبقى فيه مرور يومي على المدارس، ومفيش حاجة اسمها الطلبة تخرج قبل معادها، والكلام ده هيتعمم على كل الإدارات، واللي مش هيلتزم هيتحاسب فوراً".

كان المحافظ قد تفقد عددا من المدارس في نطاق مركز الواسطى، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، في حضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، و الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على أسلوب شرح المواد وتفاعل الطالبات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة، مع الإلتزام بخطط توزيع المناهج والانضباط في الحضور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف مدير مدرسة التحقيق بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه قريبًا؟.. الشعبة تجيب
قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟