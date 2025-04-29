الطلاب تسلقوا السور.. محافظ بني سويف يحيل مدير مدرسة للتحقيق: "اللي مش قد المسؤولية يمشي"

بني سويف-حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مدرسة إدريجة للتعليم الأساسي بمركز الواسطى، للتحقيق العاجل، وذلك بعد رصده مشهد خروج عدد من الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي، فضلاً عن تسلق بعضهم سور المدرسة لمغادرتها مع قرب نهاية اليوم الدراسي.

جاء ذلك عقب زيارته التفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد المحافظ "أنا مش هاسيب أي تقصير في انضباط العملية التعليمية، واللي مش قد المسؤولية مش هيبقى مكانه.. لازم يبقى فيه مرور يومي على المدارس، ومفيش حاجة اسمها الطلبة تخرج قبل معادها، والكلام ده هيتعمم على كل الإدارات، واللي مش هيلتزم هيتحاسب فوراً".

كان المحافظ قد تفقد عددا من المدارس في نطاق مركز الواسطى، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، في حضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، و الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على أسلوب شرح المواد وتفاعل الطالبات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة، مع الإلتزام بخطط توزيع المناهج والانضباط في الحضور.