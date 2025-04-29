توقيع عقد إنشاء مشروع صناعات معدنية بالوادي التكنولوجي في سيناء باستثمارات 25 مليون دولار

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة “ويلو فيرو” الهندية لإنشاء مشروع جديد للصناعات المعدنية بمنطقة الإسماعيلية شرق “وادي التكنولوجيا”، بإجمالي استثمارات قدرها 25 مليون دولار، وذلك على مساحة 40 ألف متر مربع، ويوفر نحو 120 فرصة عمل مباشرة.

جاء توقيع العقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و جاسيت سينج، المدير التنفيذي للشركة الهندية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والشركة.

ويستهدف المشروع إنتاج 36 ألف طن سنويًّا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن يبدأ بخطوط إنتاج الفيرو سيليكون والفيرو كروم، ما يعزز من القدرات الصناعية للمنطقة في مجال الصناعات المعدنية.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تضع منطقة وادي التكنولوجيا على خريطة الاستثمار الصناعي الدولي، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توقيع 3 عقود لمشروعات في مجال الصناعات المعدنية ومواد البناء بالمنطقة، بإجمالي استثمارات بلغت 42 مليون دولار، على مساحة 135 ألف متر مربع، توفر نحو 770 فرصة عمل مباشرة، مع توقيع المزيد من المشروعات قريبًا.

كما ثمّن رئيس الهيئة الدعم الحكومي المستمر، مؤكدًا أن مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة يمثل إضافة مهمة للمستثمرين الراغبين في التوسع بالمنطقة، في ظل حرص الهيئة على توفير بيئة متكاملة تضم مجتمعات صناعية وخدمية مستدامة.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، حيث تمتلك 6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، و4 مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، وتعمل الهيئة على تعزيز خدماتها للمستثمرين من خلال رقمنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يدعم تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي رائد.