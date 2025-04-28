"كانت بترجع بضهرها" تفاصيل انقلاب سيارة داخل مصرف وغرق سيدة وابنتها بالبحيرة

البحيرة ـ أحمد نصرة:

كشف شاهد عيان تفاصيل حادث انقلاب سيارة، اليوم الإثنين ،داخل مصرف الحوفي بدمنهور، والذي أسفر عن وفاة قائدتها ووالدتها.

وقال أحد جيران ضحيتي الحادث: " الإبنة كانت بتوصل أمها بعربيتها بعد ر جوعها من التسوق، وعند وصولها قرب المنزل، كانت بترجع لورا عشان تعدل وضع العربية إلا أنها فقدت السيطرة عليها وانقلبت في المصرف ".

وأضاف: " العربية انقلبت على ضهرها والمياه دخلت فيها، وحاول بعض الناس ينقذوهم لكن معرفوش، جات قوات الإنقاذ طلعوهم بس كانوا غرقوا".

وكشف الجار: "الأم كانت موظفة بالمعاش، وابنتها كانت موظفة بجامعة دمنهور، وتركت طفلين صغيرين ولد وبنت".



كانت سيدة وابنتها لقيا مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة تقودها الثانية بمياه مصرف، بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف مياه بأرض الحوفى بجوار مسجد الحوفي، بدمنهور ووجود متوفيين

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم ب أ ص 8941 قيادة إيمان يحيى الزيات 39 عامًا، ربة منزل وتقيم دمنهور. وبرفقتها والدتها وهيبة محمود عبد العزيز 65 عامًا، ربة منزل وتقيمان بدمنهور.



أسفر الحادث عن وفاة قائدة السيارة ومرافقتها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.