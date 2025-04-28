4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع بلاستيك ببني سويف- صور



بني سويف- حمدي سليمان:

شب حريق هائل في مصنع بلاستيك داخل قرية علي حمودة شرق النيل، بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع للبلاستيك داخل قرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر، يمتلكه "حسين. ك. ح".

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى فصل المرافق عن المصنع، والسيطرة على ألسنة النيران التي أتت على كسارة بلاستيك وبعض المحتويات، دون خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.