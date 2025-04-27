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حاول اختراق برنامج الكلية.. فصل طالب بـ"حاسبات الإسكندرية 4 فصول دراسية

01:03 م الأحد 27 أبريل 2025

جامعة الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قررت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فصل طالب بالمستوى الرابع، ببرنامج الحوسبة وعلوم البيانات، وذلك لمدة 4 فصول دراسية كاملة.

ووفقًا لبيان نشرته الكلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جرى فصل الطالب "محمد.أ.ال.أ" من الكلية لمدة 4 فصول دراسية.

وأشار البيان إلى مدة الفصل تبدأ من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025 "فصل الخريف"، وذلك لمحاولته اختراق برنامج الكلية.

وناشدت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، الطلاب بالالتزام بالقواعد والتعليمات حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

قرار الفصل

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جامعة الإسكندرية كلية الحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية
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