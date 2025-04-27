صحة الدقهلية تعلن نجاح أول جراحة مخ وأعصاب بمستشفى أجا المركزي

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى أجا فى إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لطفل يعاني من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية أن مستشفى أجا استقبل طفل يبلغ من العمر (١٣ عاما) تعرض للسقوط من علو ويعاني من فقدان في درجة الوعي وجرح قطعي بالرأس، وعقب إجراء الأشعات اللازمة تبين وجود شرخ بعظام الجمجمة و نزيف فوق الأم الجافية يضغط على المخ أدى إلى تدهور في درجة الوعي والإدراك، بالإضافة إلى ضعف وثقل في الجانب الأيسر من الجسم.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب إجراء العملية لتفريغ النزيف خارج الأم الجافية وإيقاف مصدر النزيف وغسيل الجرح المتهتك حدث تحسن في استجابة وحركة الجانب الأيسر فوراً بعد الجراحة واستعاد الطفل درجة الوعى بالكامل.

وأشار أن العملية تأتى فى إطار حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة،ورفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

ووجه وكيل الوزارة، بالشكر للفريق الطبي وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم تامر السعيد، مدير المستشفى، والدكتور حسام كمال وأحمد الشيخ، أخصائى التخدير والدكتور محمود رمضان، مدرس جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة الأزهر، وذلك تقديراً للجهود المبذولة والمتميزة.