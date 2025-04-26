ملتقى توظيف لخريجي برنامج ''مهنتك مستقبلك'' في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، افتتاح ملتقى التوظيف والتثقيف، الذي تنظمه مديرية العمل، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي"WFP"، ومؤسسة الكرمة، لتوفير فرص عمل لخريجي برنامج"مهنتك .. مستقبلك" للتدريب المهني.

وتفقد السكرتير العام المساعد مكاتب الشركات المشاركة في الملتقى والبالغ عددها 15 شركة ومصنعا من الشركات الكائنة بمناطق المحافظة الصناعية ببياض العرب وكوم أبوراضي، والتي تعمل في مجالات وقطاعات الملابس الجاهزة، و الإلكترونيات، والحلويات الجافة والشيكولاتة، و الصناعات الورقية والغذائية، و السيراميك، وغيرها، والتي تستهدف توفير نحو 1000 فرصة عمل لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من الجنسين فضلا عن فرص عمل لذوي الهمم، وذلك في تخصصات التبريد والتكييف، و الحياكة، و صيانة أجهزة المحمول والحاسب الآلي، والتسويق الإلكتروني ، وغيرها.

من جانبه أشار أحمد معوض مدير عام مديرية العمل إلى أن برنامج "مهنتك ..مستقبلك" يعد من المبادرات الرائدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية، ضمن رؤية الدولة لرفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة وأن التدريب يجري على أيد مدربين على مستوى عال، ومع توفير المستلزمات الخاصة بتلك الحرف في مراكز التدريب المهنية التابعة للمديرية.