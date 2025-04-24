مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث على طريق "الإسماعيلية – السويس"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



لقى شخص مصرعه، وأُصيب 6 آخرين بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية – السويس" أمام شركة الدواجن بدائرة مركز فايد، اليوم الخميس.



وكان اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثمان.