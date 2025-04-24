الثقافة تحتفل بعيد تحرير سيناء على المسرح الصيفي بمدينة الطور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أقام فرع ثقافة جنوب سيناء لليوم الثاني عدة فعاليات فنية بكافة قصور الثقافة على مستوى جميع المدن، واحتفالية كبرى بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، احتفالًا بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور اللواء سامح متولى، سكرتير مساعد المحافظ، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وأحيا الحفل الغنائي على المسرح الصيفي فرقة قصر ثقافة طنطا للموسيقى العربية، وقدمت خلالها باقة من الاغاني الوطنية والتراثية منها الننى الننى، تسلمي يا مصر، يا أول القبلتين، وأنا ويايه، بعيش زي المليونرات، أمانة عليك، بهية، نبأ عاجل".

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء يجري تنظيمها بكافة ربوع المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور شعيب خلف، مدير إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأوضحت مديرة الفرع في تصريح اليوم، أن قصر ثقافة الطور نظم محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد تحرير سيناء"، تضمنت أهمية الوطن، وحب الوطن والانتماء له، والتأكيد على حمايتها والحفاظ على كل حبة رمل بها، وأمسية أدبية بعنوان "دور أبناء سيناء في حرب أكتوبر" أعدها نادي الأدب المركزي، تناولت أهمية هذه الذكرى الغالية التي تجسد عودة سيناء إلى حضن الوطن، ودور أبناء سيناء في تقديم الدعم العسكري خلال حرب الاستنزاف، وشهداء القبائل البدوية الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى إلقاء قصائد شعرية.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم احتفالية كبرى مسرح السلام بشرم الشيخ، أحياها فرقة مطروح للفنون الشعبية، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث منها "الترحيب، الشلال، التنورة، الفرح السيوي، الفرح البدوي، ومصر حبيبتي"

وتابعت كما أقام بيت ثقافة أبو زنيمة محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، تضمنت الموقع الجغرافي المميز لشبه جزيرة سيناء، وما تزخر به من كنوز طبيعية، وما شهدته من أحداث تاريخية مهمة.