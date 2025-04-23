حريق هائل يلتهم محتويات منزلين بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نشب حريق هائل في منزلين مشيدين بالطوب اللبن في منطقة المنشية وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، دون خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من غرفة العمليات وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، كما عزز مرفق الإسعاف بسياراتان، فيما انتقل ضابط مركز شرطة إسنا لمحل الواقعة.

ونجح رجال وحدة إطفاء مدينة إسنا بالأقصر في السيطرة على الحريق الذي اندلع في منزلين من الطوب اللبن بمنطقة المنشية في مدينة إسنا جنوب الأقصر، إلا أنه أسفر عن التهام جميع محتويات المعيشة بالمنزلين، وتم إخماد النيران بشكل كامل بعد جهد مكثف من رجال الإطفاء.

وتكثف وحدة مباحث إسنا بالأقصر جهودها في كشف ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.