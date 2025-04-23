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محافظ القليوبية يلتقي المواطنين في القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهم

11:54 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

محافظ القليوبية يلتقي المواطنين في القناطر الخيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حشدًا من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

واستمع المحافظ باهتمام إلى قضايا متنوعة طرحها الأهالي، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفردية.

ووجه المهندس أيمن عطية المسؤولين التنفيذيين المرافقين له خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار الموارد المتاحة والقوانين المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.

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