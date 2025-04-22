ركن العربية ومات.. وفاة سائق تريلا بشكل مفاجئ على صحراوي المنيا

المنيا – جمال محمد:

توفي سائق سيارة نقل "تريلا"، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بحالة إعياء شديدة، حيث أوقف مركبته على جانب الطريق، وفور نزوله منها سقط مغشيًا عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بجوار سيارته على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود لشخص يُدعى "عماد سمير علي مُعطي"، يبلغ من العمر 48 عامًا، ويقيم في قرية البتانون، التابعة لمركز شبين بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقله إلى مستشفى الصدر بمدينة المنيا.

وبعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.