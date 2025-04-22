إعلان

اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

02:09 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة بدءًا من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 4 مناطق غرب المحافظة هي "السفن، الكابلات، كينج مريوط بحري، نجع حبون"، بدءًا من التاسعة مساء اليوم وحتى صباح غد.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لإجراء أعمال صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم برافع المنطقة الحرة بحي العامرية غربي الإسكندرية.

وأكدت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع مياه الشرب قطع المياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري
البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء