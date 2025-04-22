اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة بدءًا من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 4 مناطق غرب المحافظة هي "السفن، الكابلات، كينج مريوط بحري، نجع حبون"، بدءًا من التاسعة مساء اليوم وحتى صباح غد.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لإجراء أعمال صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم برافع المنطقة الحرة بحي العامرية غربي الإسكندرية.

وأكدت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.