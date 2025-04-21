طوارئ الرعاية الصحية تؤمن فعاليات شم النسيم في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تتواصل أعمال غرفة الطوارئ المنعقدة بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، لمتابعة خطط التأمين الطبي لاحتفالات عيد شم النسيم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

وترأس الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماع الغرفة الغرفة بحضور كافة الجهات المعنية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم حتى انتهاء الاحتفالات، والتأكيد على متابعة انتظام العمل بالمنشآت التابعة للفرع من خلال الاجتماع مع مديري المنشآت والإدارات الفنية للاطمئنان على سير العمل بكفاءة تامة.

ووجه بتعزيز تواجد الأطقم الطبية والفنية في أقسام الطوارئ، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع لضمان الاستجابة الفورية، ومتابعة انعقاد غرف الشبكة الوطنية وإدارة الأزمات التي تعمل على مدار اليوم، إضافة إلى مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمجمع الطبي بمدينة طور سيناء، وانتظام جداول الأطباء والتمريض بكافة الاقسام، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، واستمرار خدمات الغسيل الكلوي، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية على مدار فترة الاحتفالات.