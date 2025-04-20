خلافات بسبب المواد المخدرة.. إحالة مدانين بجريمة قتل في أسيوط للمفتي

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق متهمَين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص على خلفية خلافات مالية تتعلق بتجارة المواد المخدرة. وحددت المحكمة جلسة الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت، وإيهاب أحمد دهيس، وأمانة سر كل من سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

وتعود وقائع القضية رقم 19806 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغًا من مستشفى الإيمان العام بوصول المدعو "محمد. أ. س" جثة هامدة، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوجيه من اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث المديرية والرائد محمد زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الفتح. وأسفرت التحريات عن تورط كل من "إبراهيم. ص. أ" وشهرته "حكورة" (23 عامًا)، و"أحمد. م. ف" وشهرته "زيكا" (32 عامًا)، وكلاهما يقيم بقرية عرب الكلابات الغربية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى القرية بقصد قتله وسرقته بسبب نزاع مالي متعلق بشراء مواد مخدرة. وتبيّن أن المتهمين تربصا بالمجني عليه أثناء عودته من القرية، حيث اعترضاه في أرض زراعية، وبادر المتهم الأول بطعنه في قدمه اليسرى باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ثم سحباه وسط الزراعات، وطعنه المتهم الثاني في جانبه الأيمن بواسطة "سكين". واستولى المتهمان على المبلغ المالي الذي كان بحوزة الضحية، إلى جانب دراجته النارية.