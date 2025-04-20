استدرجها داخل المحل وذبحها بالموس.. حلاق يتخلص من طفلة انتقامًا من والدها

الدقهلية-رامي محمود:

أقدم حلاق على إنهاء حياة طفلة بالصف الثالث الابتدائي ذبحًا باستخدام موس حلاقة، وذلك في قرية المستعمرة الغربية التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بقيام "حلاق" بإنهاء حياة طفلة ذبحا بإستخدام موس حلاقة داخل المحل الخاص به بقرية المستعمرة الغربية "دائرة المركز".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد محمد حبيب، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "ريتاج السعيد فهمي، 8 سنوات، ومقيمة قرية المستعمرة الغربية تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي".

من جانبه اتهم والدها عامل تعبئة وتغليف، "موسى.ز.ا ، 83 عاما، حلاق بالتخلص من ابنته، وذلك لخلافات بينهما بسبب لهو الطفلة أمام المحل، لافتا إلى أن الجاني عندما شاهد الطفلة في الشارع استدراجها إلى داخل المحل وذبحها مستخدما موس حلاقة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان من مستشفى بلقاس المركزي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح لبيان سبب الوفاة.