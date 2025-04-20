مطران بورسعيد: نتذكر في عيدنا أخوتنا في غزة ونصلي من أجل السلام في العالم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأحد، على أنهم يتذكرون وهم يتبادلون التهاني بعيد القيامة المجيد أخوتنا الذين يعانون ظروف الحياة الصعبة سواء كانت في غزة أو أي مكان في العالم.

وأضاف مطران بورسعيد، خلال استقباله وفدًا برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعي، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، :"سنصلي من أجل السلام في العالم.. وسنصلي للرئيس العظيم المحبوب عبدالفتاح السيسي أن يرشده ويقويه لما فيه الخير لبلدنا مصر".

وأعرب عن ثقته أن أي مشكلة لا بد وأن تنتهي وأي ظروف تمر بها العزيزة مصر سوف يكون لها نهاية وستعود أمورنا إلى الأفضل تحت قيادة الرئيس السيسي.

وضم الوفد: اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.