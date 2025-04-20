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السواق دخل في صخرة.. مصرع طفلين شقيقين إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

02:11 ص الأحد 20 أبريل 2025

انقلاب سيارة- أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة بقرية النجاح التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية "النجاح - مركز بدر" ووجود متوفيين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص اصطدام السيارة بصخرة على جانب الطريق وانقلابها.

كما تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث والإسعاف وفاة كلا من: "عمار تامر مبروك أبو قرين"، 8 أعوام، وشقيقه "عمر"، 7 أعوام، متأثرين بإصابتهما.

تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

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