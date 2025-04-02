"شادي" مولود جديد بحديقة حيوان الزقازيق في عيد الفطر

الشرقية ياسمين عزت:

شهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، خلال أيام عيد الفطر، ولادة مولود جديد من القردة أطلق عليه مدير الحديقة اسم "شادي" وهو من أنواع القردة السودانية الأصل من فصيلة عبلنج يتسم بالذكاء وخفة الظل ويعيش حتى 20 عامًا.

وقال الدكتور سيد حافظ، مدير حديقة حيوان الزقازيق، لـ "مصراوي، إن الحديقة استقبلت خلال عيد الفطر المبارك مولود جديد من القردة فصيلة عبلنج، سوداني الأصل، لافتًا إلى أن المولود وأمه القردة في حالة صحية جيدة، وأطلق اسم "شادي" على المولود القرد، فيما شهدت الحديقة حالة من الفرحة بين زوارها بسبب تواجدهم أثناء ولادة القرد.

واستقبلت حديقة الحيوان بالزقازيق عددًا كبيرًا من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتستقبل الحديقة الزوار في أيام الأعياد وكذلك طوال أيام السنة من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى 5 مساءً.