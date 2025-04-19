70 شابًا وفتاة من ذوي الهمم يزورون السد العالي -صور

أسوان - إيهاب عمران:

اختتم 70 شابًا وفتاة من ذوي الهمم اليوم السبت برنامج زيارتهم لمحافظة أسوان، ضمن أفواج رحلات قطار الشباب، وسط استقبال وترحيب حافل.

وقد قام الشباب، برفقة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجولة مميزة زاروا خلالها السد العالي ورمز الصداقة المصرية الروسية. وقد تزامنت زيارتهم مع وجود وفد سياحي من ذوي الهمم بدولة الصين، حيث تبادل الوفدان التحية والتقطوا صورًا تذكارية على منصة السد العالي، في مشهد يعكس روح التعاون والتلاقي بين الثقافات.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن برنامج الوفد تضمن أيضًا زيارة معبد فيلة الساحر، وحديقة فريال الخلابة، وقرية غرب سهيل النوبية الأصيلة.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار تعريف أبناء مصر من ذوي الهمم بالمعالم السياحية والأثرية التي تزخر بها محافظة أسوان، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تمكين ودمج مختلف فئات المجتمع.

وعبّر الشباب عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة وما تضمنته من فعاليات وأنشطة مثرية، واختتموا جولتهم في السد العالي ورمز الصداقة بتوجيه رسالة حب وتقدير وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".