"شاب وفتاة في وضع مخل بجوار المسجد".. مصرع مسن تدخل لمنع فعل فاضح بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

خيم الحزن على أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب وفاة المعلم المُسن "محمد أبو فرو"، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته منع فعل فاضح بجوار المسجد، فسقط ضحية الشهامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الجمعة، حين خرج "أبو فرو"، معلم التربية والتعليم السابق الذي يعمل حاليًا في مهنة النقاشة، من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ليفاجأ بشاب وفتاة داخل سيارة في وضع مخل بجوار المسجد.

وبحسب شهود عيان لموقع مصراوي، اقترب المعلم، بدافع الغيرة على الدين والأخلاق، موجّهًا حديثه للشاب: "عيب يا ابني.. اللي بتعمله دا ميصحش"، لكن الشاب لم يتقبل النصح، بل رد بانفعال: "وأنت مالك؟ امشي وخليك في حالك!".

تطورت الأمور سريعًا، حيث خرج الشاب من السيارة، واعتدى على المعلم دافعًا إياه بقوة، ليسقط الأخير على الرصيف مصابًا بنزيف حاد في الرأس، ليلقى مصرعه في الحال.

تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى منوف العام، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وسط مطالبات واسعة من أهالي المدينة بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.