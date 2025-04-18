مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل مركز شباب في بني سويف -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، إثر سقوط عارضة مرمى بمركز شباب إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع طفل يدعى "مازن.أ.ص"، داخل مركز شباب قرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف، إثر سقوط عارضة مرمى عليه أثناء تواجده داخل المركز برفقة والده.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة.

بدورها، أوضحت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، في بيان لها أن الطفل توفى أثناء تواجده داخل مركز الشباب برفقة والده الذي كان يمارس نشاط كرة القدم خلال اليوم المفتوح لأهالي القرية.