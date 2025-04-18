إعلان

مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل مركز شباب في بني سويف -صور

10:32 م الجمعة 18 أبريل 2025

مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل مركز شباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، إثر سقوط عارضة مرمى بمركز شباب إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع طفل يدعى "مازن.أ.ص"، داخل مركز شباب قرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف، إثر سقوط عارضة مرمى عليه أثناء تواجده داخل المركز برفقة والده.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة.

بدورها، أوضحت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، في بيان لها أن الطفل توفى أثناء تواجده داخل مركز الشباب برفقة والده الذي كان يمارس نشاط كرة القدم خلال اليوم المفتوح لأهالي القرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفل حوادث الملاعب سقوط عارضة مرمى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي