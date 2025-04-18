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محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات – فيديو وصور

04:18 م الجمعة 18 أبريل 2025
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  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (1)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (2)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (5)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (6)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (7)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (9)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (3)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (10)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (12)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (4)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (11)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (13)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (15)
  • عرض 15 صورة
    محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات (14)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

وضع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء قرية بني عديات، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، تخليداً لذكرى انتصار أهالي القرية على الحملة الفرنسية عام 1799م.

حضر المراسم اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وجمع غفير من أهالي مركز منفلوط وقرية بني عديات.

وفي كلمته، هنأ المحافظ أهالي أسيوط بمناسبة العيد القومي، داعياً الله أن يعم الخير والنماء والأمن على كافة ربوع مصر. كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لها.

كما شهد اللواء هشام أبوالنصر مؤتمراً جماهيرياً مع أهالي قرية بني عدي، بحضور مشايخ وعمد القرية والقرى المجاورة والقيادات الشعبية والطبيعية والعشرات من المواطنين. وأكد المحافظ أن هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة يذكرنا بتضحيات وبطولات أبناء قرية بني عديات في الدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوطن يأتي من خلال ترابط واصطفاف جميع فئات الشعب رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، وأن الاتحاد وإنكار الذات هما السبيل الأول للحفاظ على الوطن.

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هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الحملة الفرنسية
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