الأردب بـ 2200 جنيه.. محافظ الدقهلية يعلن بدء استقبال محصول القمح بالصوامع

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتهاء جميع الاستعدادات والتجهزات، بالصوامع والشون بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبدء استقبال توريد محصول القمح موسم 2025، وذلك اعتباراً من 15/4/2025 وحتى 15/08/2025.

وأوضح "مرزوق" أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231437 فدانا والمتوقع حصاده 625 ألف طن، وقال إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعا بنطاق المحافظة، بسعة تخزينية 275 ألف طن، وأضاف، أن أسعار التوريد 2200 جنيه لأردب القمح زنة 150 كيلو درجة 23.5 قيراط، 2150 جنيها لأردب القمح 23 قيراط، و2100 جنيه لأردب القمح درجة 22.5 قيراط ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتناسب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات يمكن أن تصادف موسم التسويق.

كما أكد محافظ الدقهلية، على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، ووجه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة لجان التموين لأعمال التوريد حتى نهاية الموسم لهذا العام 2025 من أجل موسم توريد ناجح، وناشد محافظ الدقهلية مزارعي الدقهلية بسرعة توريد كميات القمح إلى الصوامع والشون المعدة لهذا الغرض.