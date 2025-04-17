الدقهلية تعلن طرح 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، طرح 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي، مع إمكانية تعديل الأنشطة حسب رغبة المستثمر.

وقال بيان صادر عن محافظة الدقهلية، أنه تحدد جلسة الاستفسارات يوم 23/04/2020، وطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بديوان عام محافظة الدقهلية، نظير مبلغ 3 آلاف جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت محافظة الدقهلية أن جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 05/05/2025، بديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضحت أن شراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم شرط لدخول المزاد.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن القطع المطروحة في المزاد العلني تشمل:

أرض فضاء بمنطقة شجرة الدر بمساحة ١٠ فدان.

أرض فضاء بمنطقة ابن لقمان بمساحة ١٢ فدان

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٥ فدان.

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٢.٥ فدان.

أرض فضاء بمنطقة غرب إدارة الشاطئ بجوار الإسعاف بمساحة ١ فدان.

أرض فضاء أمام فندق آمون بمساحة ١فدان.

أرض فضاء بمنطقة ايزيس خلف اللجنة الرياضية ٢٥ فدان.

أرض فضاء أمام مدرسة جمصة ٥.٥ فدان.

أرض فضاء بجوار مرور جمصه شمال الطريق الساحلي ٨ فدان.

أرض فضاء بمنطقة العاشر ١ فدان.

أرض فضاء بمنطقة العاشر نصف فدان.

بالإضافة إلى قطع أرض لإقامة مشروعات خدمية وتجارية تشمل:

مشروع إقامة فندق ٥ نجوم بمساحة ٢٤٣٦ متر مربع بمنطقة الفردوس.

مشروع إقامة مول تجاري ومكاتب إدارية بمساحة ٢٠ فدان بمنطقة متميزة على بعد ١٠٠ متر من الطريق الدولي الساحلي.