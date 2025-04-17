رئيس جامعة المنيا يكرم الدكتورة نهال الشقنقيري.. تعرف على السبب -صور

المنيا- جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، الدكتورة نهال الشقنقيري أستاذ طب وجراحة عيون الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تقديرًا لاسهماتها العلمية والطبية والمجتمعية المتميزة، فى مجال طب وجراحة عيون الاطفال، خلال مشاركتها في مؤتمر طب وجراحة العيون المنعقد في جامعة المنيا.

وأعلن رئيس الجامعة، عن إجراء الدكتورة نهال الشقنقيري 6 عمليات جراحية معقدة (مياه بيضاء للأطفال مختلفة النوعية وإجراء عملية مياه بيضاء خلقية للأطفال) أقل من سنة، وعملية مياة بيضاء أطفال بعد 6 سنوات، مؤكداً أنها اتخذت من الطب مهنتها لعمل الخير، ووهبت حياتها كلها لإجراء عمليات جراحية لعيون الأطفال البسطاء بالمجان فى المستشفى الجامعي بالاسكندرية، وتم اختيارها ضمن أكثر من 100 شخصية تأثيراً على مستوى العالم فى طب وجراحة العيون لعام 2021، وتعد مثالاََ في التفاني والإخلاص فى العمل وخدمة المجتمع، وإجرائها آلاف العمليات الجراحية للأطفال البسطاء.

من جانبها، أعربت الدكتورة نهال الشقنقيري، عن شكرها وامتنانها لرئيس الجامعة، مؤكدة أن جامعة المنيا تعد منارة علمية وفكرية ودرة جامعات مصر ، مشيدًة بالمستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضحت، أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم بإجراء عدة عمليات جراحية أخرى بالمستشفى الجامعي للعيون بجامعة المنيا، لعلاج أطفال إقليم وسط وجنوب الصعيد، وأعلنت عن سعيها تزويد المستشفى بعدة أجهزة متطورة وحديثة.

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتورة هناء الشقنقيري لاسهماتها العلمية والانسانية وعطائها الطبي المستمر، وشهد اللقاء الدكتور أيمن حسانين مدير والمشرف على المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الشافعي وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور محمود جنيدي رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المستشفى الجامعي للعيون، والدكتور محمد طارق مساعد المدير التنفيذى للمستشفى، والدكتور أحمد مصطفى أستاذ بقسم طب وجراحة العيون.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم الدكتورة نهال الشقنقيري فى مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.