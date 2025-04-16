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حريق يلتهم شونة قطن بطنطا

04:08 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حريق شونة قطن

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الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق منذ قليل في شونة القطن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق داخل شونة القطن التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية .

انتقلت أجهزة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية إلى محل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المنطقة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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حريق شونة قطن طنطا الغربية
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