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18 مصابا فى حادث على الطريق الإقليمى الغربى بالفيوم

12:08 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سيارة اسعاف

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الفيوم - حسين فتحى:

شهدت الطريق الإقليمى الغربى القادم من محافظات الصعيد إلى مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة أجرة ميكروباص.

انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم لنقل المصابين لمستشفى العياط المركزى، وتبين أن الإصابات عبارة عن حالات ارتجاج بالمخ وكسور وكدمات لبعض الحالات.

وذكر مصدر أمنى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة فى يد سائق الميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة على يسار الطريق، وأخطرت نيابة 6 أكتوبر والتى تتولى التحقيق.

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