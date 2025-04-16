مصرع طالب طب صدمه قطار الصالحية في الشرقية

الشرقية ياسمين عزت

لفظ طالب بكلية الطب أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه قطار رقم 174 "الصالحية- أبو كبير"، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار بأبو كبير.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الشاب محمد بدر سالم مقيم كفر النمر التابعة لمركز شرطة أبو كبير ويبلغ من العمر 25 عاما، طالب بكلية الطب، ودهسه القطار أثناء عبور القضبان.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة العامة مباشرتها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ويجري الانتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.