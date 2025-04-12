جثتان و3 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا انقلاب توكتوك داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب توكتوك، داخل ترعة على طريق "طيبة - الدلنجات" بالبحيرة، عقب اصطدامه بسيارة ملاكي، إلى حالتي وفاة و3 مصابين.

كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وتوكتوك على كوبري أبو سيف بطريق "طيبة - الدلنجات" وانقلاب التوكتوك في مياه الترعة ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، لموقع الحادث، وأسفر عن وفاة كلًا من "أميرة سمير فتحي"، 38 عاما، ربة منزل، وابنة شقيقتها " ياسمين محمد الحناوي " بينما أصيب شقيقي الأولى "محمود" 17 عاما، وشقيقتها "دعاء"، 35 عاما، ربة منزل و"أحمد حمادة"، 17 عاما، سائق التوكتوك.

نقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وجرى انتشال التوكتوك من الترعة وحرر محضر بالواقعة.