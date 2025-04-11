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سقوط أمطار خفيفة في محافظة كفر الشيخ

02:02 م الجمعة 11 أبريل 2025

سقوط الأمطار - ارشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة، وسط تعرض مدن ومراكز المحافظة لحالة من سوء الأحوال الجوية صاحبها نشاط للرياح، وسماء ملبدة بالغيوم منذ الصباح الباكر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 16 إبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد أن يوم الجمعة يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

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