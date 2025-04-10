محافظ جنوب سيناء يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني اليوناني

جنوب سيناء- رضا السيد:

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني اليوناني، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط محافظة جنوب سيناء بجمهورية اليونان، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، خاصة على مستوى التعاون الثقافي والسياحي والديني.

شهد الحفل حضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والمسؤولين، من بينهم وزير الطيران المدني، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الهجرة اليوناني، ونائب وزير الخارجية اليوناني، إضافة إلى عدد من المحافظين، من بينهم محافظ بني سويف ومحافظ الدقهلية.

كما حضر الحفل عدد من السفراء، على رأسهم سفراء قبرص والاتحاد الأوروبي، والسفيرة الأمريكية، وسفير تركيا، وسفير الأردن، وسفيرة المكسيك، إلى جانب حضور بارز لعدد من رموز الفن المصري، من بينهم الفنان حسين فهمي، والفنانة ليلى علوي، والفنانة لبلبة، والفنانة ميمي جمال.

وكان من أبرز الحاضرين أيضًا نيافة المطران ديميتريوس دميانيوس، مطران دير جبل سيناء.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية والدينية التي تربط بين الجانبين، واستمرار التعاون في الحفاظ على التراث الإنساني والديني لدير سانت كاترين، ودعم مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” الذي تنفذه الدولة المصرية في مدينة سانت كاترين، ليكون مركزًا عالميًا للسياحة الروحية والثقافية والدينية.

وتأتي مشاركة محافظ جنوب سيناء في هذه الفعالية تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية وحرص المحافظة على دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الجانب اليوناني، خاصة في ظل الاهتمام المتبادل بالترويج للمقومات السياحية والثقافية في مدينة سانت كاترين، والمشروعات التنموية الجارية بها.