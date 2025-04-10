حط سم لصديقه في علبة الكشري.. إحالة أوراق تاجر بالإسكندرية للمفتى

الإسكندرية- محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمود، رئيس المحكمة، إحالة أوراق تاجر خضراوات إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل شخص لسرقته.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة أول العامرية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور على مواطن بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م.م.ع" تاجر خضروات، عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "ح.ع.س" بقصد سرقة "تروسيكل" مملوك له.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم في سبيل تنفيذ مخططه تقابل مع المجني عليه وأوهمه بعثوره على فرصة عمل له، ودس السم خلسة في علبة كشري قدمها له بقصد إزهاق روحه.

واستقل المتهم رفقة المجني عليه الدراجة البخارية المملوكة له، وبعد أن تناول المجني عليه الطعام المسموم ظهرت عليه علامات الوفاة حتى قصد به أحد الأماكن النائية بالطريق الصحراوي.

وأحضر حبل وأخذ يطبق على رقبة المجني عليه ورأسه حتى أيقن مفارقته الحياة، وحمل جثته وأرقده إلى أرض بها حشائش، وسرق التروسيكل ملك المجني عليه وتركه وفر هاربًا.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.