محافظ بني سويف يفتتح مشروعات تعليمية وصحية بـ45 مليون جنيه (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الخدمية بمركز الفشن، في قطاعي التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشملت الافتتاحات التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية الفنت الغربية، بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة نحو 13,750 نسمة، ضمن المشروع القومي للصرف الصحي بقرى المحافظة. وتضمنت مكونات المشروع محطة رفع بقدرة 66 لتر/ثانية، وشبكات انحدار بطول 7,150 مترًا، إضافة إلى خط طرد HDPE بطول 3,800 متر يصل إلى محطة المعالجة بمركز الفشن.

كما افتتح المحافظ مدرسة أقفهص الإعدادية المشتركة، التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 2,324 مترًا مربعًا، بتكلفة 15.18 مليون جنيه. وتضم المدرسة 18 فصلًا دراسيًا، إلى جانب المرافق الملحقة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية وتفاعل مع الطلاب، كما تابع بعض الأنشطة بالمكتبة ومعرض الصحافة الذي تناول المشروعات القومية.