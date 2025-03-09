انفجار صاروخ ألعاب نارية في عين طفلة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت طفلة بإصابات بالغة في العين، بعدما انفجر صاروخ ألعاب نارية داخل عينها، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بمدينة بني سويف، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "ياسمين.ح.ع"، 5 أعوام، إلى مستشفى الرمد، مصابة بإصابات خطيرة في عينها اليسرى، بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها.

واستقبلت مستشفى رمد بنى سويف الطفلة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبينّ إصابتها بقرحة بالعين اليسرى وحروق بالوجه، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها، ألقاه الأطفال أثناء لهوها في الشارع

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي السياق نجحت مديرية تموين بني سويف في ضبط 950 صاروخًا كبيرًا ممنوع تداوله، و 10 قنابل يدوية، و170 لعبة نارية ممنوع تداولها، لدى بعض التجار، وجرى التحفظ عليها.