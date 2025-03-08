أبناء يقتلون والدهم بطلق ناري في مشاجرة عائلية فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس، في مشاجرة عائلية، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود جثة بناحية قرية الحلافي دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين وقوع مشاجرة بين مسن وأبنائه استخدم فيها السلاح الناري، ونتج عنها مقتل "محمد. ح" 75 عامًا ويقيم بناحية قرية الحلافي الشرقية متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس.

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.