إعلان

أبناء يقتلون والدهم بطلق ناري في مشاجرة عائلية فى سوهاج

09:32 م السبت 08 مارس 2025

طلق ناري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس، في مشاجرة عائلية، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود جثة بناحية قرية الحلافي دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين وقوع مشاجرة بين مسن وأبنائه استخدم فيها السلاح الناري، ونتج عنها مقتل "محمد. ح" 75 عامًا ويقيم بناحية قرية الحلافي الشرقية متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس.

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل أب طلق ناري مصرع مسن مستشفى البلينا المركزي مشاجرة عائلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة