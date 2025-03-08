"ملحقوش يفطروا".. صواريخ الألعاب النارية تحرق أسرة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في لحظات كان من المفترض أن تكون مليئة بالدفء والسكينة، تحولت مائدة إفطار أسرة بسيطة في محافظة الإسماعيلية إلى ساحة من الألم والمعاناة، فبدلًا من أن يلتف الزوجان وطفلاهما حول مائدة الطعام، وجدوا أنفسهم محاطين بالنيران والدخان، بعد أن انفجرت صواريخ الألعاب النارية التي كانت بحوزتهم، لتلتهم أجزاء كبيرة من منزلهم وتحيل لحظات الفرح إلى جحيم.

لم تكن صرخات الأطفال البريئة هي ما ملأ المكان، بل كانت صرخات الألم التي انطلقت من أفواه أفراد الأسرة الأربعة، وهم يحاولون جاهدين إخماد النيران التي اشتعلت في أجسادهم وملابسهم، لم يكن أمامهم سوى الاستغاثة بالجيران، الذين هرعوا لنجدتهم في محاولة لإخماد النيران وإنقاذهم من هذا الكابوس.

سرعان ما وصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقوم بنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومحاولة تخفيف آلامهم التي لا تحتمل، لم تكن الإصابات بسيطة، بل كانت حروقًا بالغة، تركت آثارها المؤلمة على أجسادهم الغضة.

لم تقتصر الأضرار على إصابة أفراد الأسرة فقط، بل امتدت لتشمل منزلهم المتواضع، الذي التهمت النيران أجزاء كبيرة منه، خاصة المطبخ الذي كان مسرحًا لهذا الحادث المأساوي.

لم يكن أمام الأسرة سوى أن تشاهد منزلها يحترق أمام أعينهم، دون أن يتمكنوا من فعل شيء، وبدورها فتحت الجهات المعنية تحقيقًا في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

كان اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة أسرة مكونة من أربعة أفراد بحروق خطيرة نتيجة انفجار صواريخ ألعاب نارية داخل منزلهم خلال الإفطار.

وكشفت التحريات الأمنية أن الحادث أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من المطبخ، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت مصادر طبية، إن الحريق أسفر عن إصابة نصر رمضان محمد محمود (53 عامًا) – حروق من الدرجة الثانية ،سماح محمد عبد الرحمن (42 عامًا) – حروق من الدرجة الثانية، ومنة نصر (15 عامًا) – حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وجنة نصر (17 عامًا) – حروق من الدرجة الثالثة.