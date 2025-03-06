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أثناء إعداد والدته الطعام.. مصرع طفل بطعنة في الرقبة بالمحلة

10:30 م الخميس 06 مارس 2025

اسعاف أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة بسكين مطبخ عن طريق الخطأ، أثناء إعداد والدته الطعام قبل الإفطار، في قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى المحلة العام بوصول الطفل مصابًا بجرح قطعي بالرقبة، حيث فارق الحياة فور وصوله.

وبالتحريات، تبين أن الطفل أصيب أثناء محاولته جذب السكين من يد والدته، ما أدى إلى إصابته القاتلة. وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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