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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

01:50 م الخميس 06 مارس 2025

إسعاف

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المنيا-جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق المؤدي لقرية جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بمركز سمالوط، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص بكسور مضاعفة باليد والساقين، وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا حادث انقلاب سيارة مديرية أمن المنيا
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