محافظ القليوبية: استرداد أملاك الدولة أولوية.. وتسهيلات للمواطنين الجادين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة استرداد أملاك الدولة بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية وذلك لمناقشة سير عمل اللجان والاطلاع على ما جرى إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي جرى الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، استمرار المحافظة في إزالة ما استجد من تعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها بشكل فوري وتحرير المحاضر الجنائية للمخالفين مشددا على ضرورة الحفاظ علي ما جرى استرداده حتى الآن وإصدار كارت ذهبي له.

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وبدوره أشار اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، إلى حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.

من جانبه طالب المحافظ كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.