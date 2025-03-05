"بتكرهني ومش بتديني فلوس".. "عسران" أنهى حياة شقيقته بطعنات قاتلة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، المتهم بقتل شقيقته بمركز أبوتشت بالإعدام شنقًا.



صدر الحكم برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تعود أحداث القضية، إلى 30 يناير 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "عسران.ص.ع"، 36 عاما ، تهمة قتل شقيقته بطعنات ، بسبب خلافات عائلية.

واعترفت المتهم بأنه تخلص منها بسبب كرهها له هي وأسرته، قائلا: "بتكرهني ومش بتديني فلوس"، وأنه يعاني من مرض الوسواس، وتم إحالة القضية التي حملت رقم 4665 لسنة 2022 ، جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 510 لسنة 2022 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.