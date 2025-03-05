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مصرع طفل غرقا داخل ترعة بشمال قنا

01:08 ص الأربعاء 05 مارس 2025

أرشيفية

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي طفل مصرعه، غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع طفل صغير غرقًا داخل ترعة في قرية الخوالد أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع صغير عمره عامين غرقًا داخل ترعة خلال لهوه أمام منزل أسرته في قرية الخوالد أبوشوشة، تم انتشال الجثة من المياه وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العانة لمباشرة التحقيقات.

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