ضبط 14,186 صاروخ ألعاب نارية في حملة رقابية بالغربية (صور)

الغربية - مروة شاهين:

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن ضبط 14,186 صاروخ ألعاب نارية خلال حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع انتشار المواد الخطرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة دون تهاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتحويل فرحة المواطنين إلى كارثة بسبب الاستخدام العشوائي للمفرقعات، خاصة بين الأطفال والشباب. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لملاحقة المخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضبط الأسواق وتحقيق الردع العام.

وأوضح الجندي أن الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، لما تسببه من إصابات خطيرة وحرائق، فضلًا عن تأثيرها السلبي على البيئة والأمن العام. ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم تسرب هذه المواد الخطرة إلى الأسواق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين.

كما شدد المحافظ على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الألعاب النارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.