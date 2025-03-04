ظهور الصدف والشعاب المرجانية.. انحسار مياه البحر على شواطئ طور سيناء



جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت شواطئ الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إنكسار مياه البحر وظهور الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر.

ولوحظ الانحسار منذ صباح اليوم على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر والتي بلغت 38 كيلو في الساعة ، وارتفاع الأمواج الذي تراوح بين 1,5حتى 2 متر.

وبلغ انحسار المياه لمسافة كيلومتر على طول الشاطئ، وعدة أمتار داخل البحر، وظهرت المياه داخل عمق البحر ضحلة ما أدى إلى ظهور بعض الصدف و الشعاب المرجانية المتحجرة.

وأوضح مصدر بإدارة البيئة بديوان عام المحافظة، أن ظاهرة الانحسار تعرف بأنها تراجع المياه عن الشواطئ، و المد تعرف بأنها ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ، وتتكرر باستمرار بسبب قوة الجاذبية بين القمر والأرض، وتحدث بنسبة أقل بسبب جاذبية الشمس "أي النشاط الشمسي الذي يعرف بتأثير البقع الشمسية".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في اليوم أي كل 12 ساعة، لافتا إلى أنه يمكن الإستفادة من هذه الظاهرة في توليد الطاقة المتجددة كالطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنظيف الشواطئ.

وأكد أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ لم تؤثر على الحياة البحرية بالمنطقة، وسرعان ما تختفي خلال ساعات.