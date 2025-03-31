محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال -صور

أسوان- إيهاب عمران:

أدى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بحي العقاد، وسط حشود من المصلين. وعقب انتهاء الصلاة، قام المحافظ بتوزيع العيدية والهدايا على الأطفال والأسر، مشاركًا إياهم فرحة العيد.

وقد تزين مسجد الجعفرية ببالونات ولافتات تحمل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن 890 مسجدًا و53 ساحة مفتوحة للصلاة في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وخلال تواجده بين الأهالي، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والأسر، مما أدخل البهجة والسرور على قلوبهم. وقد شهد مسجد الجعفرية أعمال تطوير وتجديد شاملة، شملت تركيب رخام للأرضيات ودهانات جديدة وفرش كامل للمسجد، بتكلفة بلغت حوالي مليون جنيه من الجهود الذاتية.

وبهذه المناسبة، قدم المحافظ التهنئة باسم أهالي أسوان للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين، والاستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ في مختلف القطاعات الخدمية.

كما أعطى المحافظ تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان انتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفوري مع أي شكاوى للمواطنين.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بمشاركة المحافظ فرحة العيد، مثمنين حرصه على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم.