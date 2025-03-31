بالصور - محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حضور جماهيري كبير

أسيوط - محمود عجمي:

أدى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الاثنين بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حضور حشد كبير من المواطنين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والشبابية، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والشيوخ من مديرية الأوقاف. كما أدى الآلاف من أبناء محافظة أسيوط صلاة العيد في 2776 مسجداً و164 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وعقب أداء الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في جو يسوده الود والحب، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم. وأعرب عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأهالي محافظة أسيوط بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات، وأن يعم الأمن والسلام على مصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد حرصه على مشاركة المواطنين فرحتهم في كافة المناسبات والأعياد، مشددًا على أهمية العمل الجماعي من أجل تنمية الوطن ورفعته.

وفي خطبة العيد، أكد فضيلة الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية. وأشار إلى فرحة الصائمين باغتنام شهر رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القرآن، لافتًا إلى أهمية التعاون والمحبة بين أبناء الوطن.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف العامة ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والتنسيق بين كافة الأجهزة للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

كما وجه أبوالنصر جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من توافر السلع الغذائية، ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والمخلفات أولاً بأول، وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين. وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة، وإصلاح أي أعطال محتملة، ومواجهة أي طارئ، وتفعيل غرفتي الأزمات والعمليات وربطها مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن غرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أي حالات طارئة. وتم تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإضفاء البهجة والفرحة عليهم، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين. علاوة على ذلك، تم تشكيل لجان من الزراعة وحماية الأراضي والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية لتنفيذ حملات للرصد والمتابعة خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف، وإزالة أي تعدٍ في المهد على الفور، واتخاذ إجراءات سريعة نحو الإزالة الفورية لهذه التعديات.