8 حالات.. ننشر أسماء مصابي حادث ليلة العيد على طريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



حصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، في نطاق حي وسط؛ في ليلة عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأسفر الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ عن إصابة كل من "يوسف إسلام جابر، 19 عامًا، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، كدمات في الوجه، واضطراب في الوعي؛ عبد الرحمن عبد الحميد عبد العظيم، 17 عامًا، يعاني من اضطراب في الوعي؛ يوسف محمد الإمام، 16 عامًا، أصيب بكسر في الذراع الأيمن واضطراب في الوعي.

وشملت الحالات "رامز محمد منجي، 18 عامًا، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، كدمة في الصدر، واضطراب في الوعي؛ يوسف مصطفى محمد عاشور 18 عامًا؛ أصيب بجرح في الرأس، كدمات في الجبهة، واضطراب في الوعي؛ أحمد إيهاب عبد العزيز، 17 عامًا؛ يعاني من كدمة في الجبهة واضطراب في الوعي.

كما أصيب كل من "محمود علي إبراهيم، 32 عامًا؛ أصيب بجرح قطعي في الجبهة بطول 4 سم وجرح متهتك بالكف الأيسر؛ حمدي محمد محمد أبو عوف، 18 عامًا؛ يعاني من كدمات متفرقة في الجسم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث عند نزلة كوبري حسن علام باتجاه الإسكندرية، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة عن انقلاب السيارة المشار إليها وإصابة مستقليها بجروح وكسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.



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